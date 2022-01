ఏపీలో కరోనా కల్లోలం: తాజాగా 12,561 కొత్తకేసులు; 12మరణాలు, అత్యధిక కేసులు ఆ జిల్లాలోనే

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనాకేసుల వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. ఇటీవల కాలంలో నిత్యం 10 వేలకు మించి కరోనా కేసులు నమోదు అవుతున్న పరిస్థితి ఆందోళనగా మారింది. రాష్ట్రంలో గత 24 గంటల్లో 40,635 కరోనా శాంపిల్స్ ను పరీక్ష చెయ్యగా 12,561మంది కరోనా మహమ్మారి బారిన పడినట్లుగా తెలుస్తుంది. మునుపటి రోజుతో పోలిస్తే కాస్త కరోనా కేసులు తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది. గడచిన 24 గంటల్లో కరోనా మహమ్మారి బారినుండి 8,742మంది పూర్తిగా కోలుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు కాగా నేటి వరకు రాష్ట్రంలో 3,23,65,775 కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలను నిర్వహించారు.

Corona cases rise continues in AP. It is a matter of concern that 12,561 new cases have been registered recently. 12 deaths in last 24 hours. highest cases reported in kurnool.