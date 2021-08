ఏపీ స్కూల్స్ లో కరోనా భయం .. బొబ్బిలి మున్సిపల్ స్కూల్ లో 10 మంది విద్యార్థులకు కరోనా, తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కల్లోలం సృష్టిస్తూనే ఉంది. ఆగస్టు 16వ తేదీన ఏపీ ప్రభుత్వం పాఠశాలలను పునః ప్రారంభించడంతో మళ్లీ ఏపీలో స్కూల్స్ లో చదువుతున్న విద్యార్థులు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూల్స్ లో కరోనా కేసులు బయటపడుతున్న తీరు విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

In Vizianagaram district , Bobbili Ten fourth class students studying in a municipal primary school were diagnosed with covid positive, said MEO Lakshmana Rao. The school has a total of 160 students and seven teachers are on duty, the MEO said, adding that 10 students are currently affected by the corona epidemic. It was revealed that 10 students at the school had been diagnosed with corona and the rest of the students and the lunch staff had decided to undergo corona diagnosis tests.