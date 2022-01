విజయవాడ జీజీహెచ్ లో కరోనా కల్లోలం: వైద్యులను వదలని మహమ్మారి; ఆందోళనలో వైద్యులు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనాకేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇప్పటికే పెరుగుతున్న కేసులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నైట్ కర్ఫ్యూను అమలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఏపీలో కడప రిమ్స్ లో వైద్య విద్యార్థులకు పాజిటివ్ నిర్ధారణ కాగా, స్విమ్స్ లో ఇప్పటికి 200 మంది కి పైగా కరోనా బారిన పడగా రుయా ఆస్పత్రిలో 120 మందికి కరోనా సోకినట్లు తెలుస్తుంది. ఇక విజయవాడ జీజీహెచ్ లోనూ కరోనా కల్లోలం సృష్టిస్తుంది.

English summary

About 100 doctors and staff of Vijayawada GGH tested positive. With this, the victims are suffering due to the shortage of doctors in the hospital.