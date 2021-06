Coronavirus third wave: జగన్ సర్కార్ హైఅలర్ట్: అయిదేళ్లలోపు పిల్లలున్న తల్లులందరికీ..!

Andhra Pradesh

అమరావతి: దేశంలో కరోనా వైరస్ సెకెండ్ వేవ్ తీవ్రత.. ఏ స్థాయిలో ఉందో చెప్పుకోనక్కర్లేదు. పెను సంక్షోభానికి దారి తీసిందిది. లక్షలమంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. అదే స్థాయిలో ఆసుపత్రుల పాలు చేసింది. ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి రెండోదశలో సృష్టించిన ఉత్పాతం దుష్ప్రభావం- మిగిలిన దేశాలతో పోల్చుకుంటే భారత్‌‌పైనే అధికం. ఒక దశలో దేశవ్యాప్తంగా రోజువారీ పాజిటివ్ కేసులు నాలుగు లక్షలను దాటేశాయి.. నాలుగు వేలకు పైగా మరణాలు నమోదయ్యాయి. సెకెండ్ వేవ్ తీవ్రత ఇప్పుడిప్పుడే భారీగా తగ్గుతోంది. రోజువారీ కేసులు లక్షకు పడిపోయాయి.

Andhra Pradesh Medical and Health Principal Secretary Anil Kumar Singhal told that the State government has decided to vaccinate all mothers having children under 5 years of age, as a precautionary measure in the wake of predictions of third wave of Covid19.