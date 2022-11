రైతులంతా మరణించిన తర్వాత అమరావతిని...

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతులంతా మరణించిన తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని ఏలుకోవాలని ఆశ పడుతున్నారని అమరావతి పరిరక్షణ సమితి నాయకుడు బెజవాడ రమేష్‌ విమర్శించారు. అమరావతి పరిధిలో కొత్తగా ఆర్‌-5 జోన్‌ ఏర్పాటు, పేదలందరికీ ఇళ్ల పథకం కింద స్థలాల కేటాయింపుపై రైతుల అభ్యంతరాలను సీఆర్డీఏ అధికారులు స్వీకరించారు.

English summary

Bejawada Ramesh, the leader of Amaravati Conservation Samiti, criticized that after the death of all the farmers who gave land to the capital, they hope to take over the area.