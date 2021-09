మరో 'డ్రగ్స్' రచ్చ-ఎమ్మెల్యే కుమారుడిపై ఆరోపణలు-డ్రగ్స్ టెస్టుకు టీడీపీ సవాల్-అలా తప్పించారంటూ...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో 'డ్రగ్స్' వ్యవహారం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సామినేని ఉదయభాను కుమారుడు ప్రసాద్ డ్రగ్స్‌తో పట్టుబడ్డానే ప్రచారం సంచలనం రేకెత్తిస్తోంది. ఈ వార్త సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ దృష్టికి వచ్చిందని స్వయంగా ఎమ్మెల్యే,ఆయన కుమారుడు వెల్లడించారు. ఇది పూర్తిగా తప్పుడు ప్రచారమని... తమ కుటుంబాన్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకే ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలకు తెరలేపారని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే గుజరాత్ డ్రగ్స్‌తో విజయవాడ లింకులపై ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న టీడీపీ... తాజాగా ఎమ్మెల్యే కుమారుడి డ్రగ్స్ వ్యవహారంపై ఫోకస్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ అధికార ప్రతనిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ ఎమ్మెల్యే కుమారుడికి డ్రగ్స్ టెస్టులు చేయించుకోవాలని సవాల్ విసిరారు.

English summary

Another 'drugs' issue has become a hot topic in Andhra Pradesh. There is a fake news circulating on social media that YSRCP MLA Samineni Udayabhanu's son Prasad has been caught with drugs. The MLA himself and his son revealed that the news came to their attention through social media. They made it clear that this was a completely false propaganda ... that they were exposed to such propaganda without being able to confront their family politically.