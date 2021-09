డ్రగ్స్ కేసు నిందితుడు వైసీపీనేత బినామీ.. బిగ్ బాస్, ఉత్తరాంధ్ర బందిపోటుకు అంతా తెలుసన్న బుద్దా వెంకన్న

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతుంది. రాష్ట్రంలో తాజాగా డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ అంశం రాజకీయ రగడకు కారణమైంది. ఏపీలో డ్రగ్స్ వెనుక వైసీపీ నేతలు ఉన్నారని టీడీపీ, టీడీపీ నేతలు పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి, ఓటమి బాధతో ఉన్మాదంతో మాట్లాడుతున్నారని వైసీపీ నేతలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.

సీఎం జగన్ ను, డ్రగ్స్ ఆదానీ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న పోర్ట్ లో దొరకటంతో ఆదానీని, జగన్ తో సన్నిహితంగా ఉంటారంటూ అదానీపై అనుమానాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్రగ్స్ కేసులో కీలక నిందితుడు ఏపీకి చెందిన వ్యక్తి కావటంతో అతని వెనుక అధికార వైసీపీ ఉందంటూ పెద్ద ఎత్తున రచ్చ కొనసాగుతుంది. ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలతోఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రసవత్తర రాజకీయం చోటు చేసుకుంది.

English summary

Sudhakar, who was arrested in drugs case is accused of being a benami to a YCP leader from Kakinada. Buddha Venkanna alleged that Bigg Boss Jagan and Uttarandhra robber vijaya Sai Reddy were involved in drug smuggling.