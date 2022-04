ఏపీలో ఎన్నికలు ఎప్పుడు : పీకే తో బంధం - ప్రజల్లోకి ముఖ్యమంత్రి : సీఎం జగన్​ నేడు కీలక భేటీ..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ లో ఎన్నికలు ముందస్తుగా రానున్నాయా. పీకే - వైసీపీ బంధం కొనసాగుతుందా. సీఎం జగన్ ఆలోచనలు - ప్రణాళికలు ఏంటి. ఏం చేయబోతున్నారు. వీటన్నింటికీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఏర్పాటు చేసిన కీలక భేటీలో స్పష్టత ఇస్తారా. ఈ రోజు మంత్రులు, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు, ముఖ్యనేతలతో సీఎం జగన్​ నేడు కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అడుగులు ప్రారంభించిన జగన్ ఈ సమావేశం ద్వారా పార్టీ శ్రేణులకు భవిష్యత్ పైన దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు.

English summary

There will be early elections in AP as CM Jagan hints on these lines. The party chief will be holding a meeting today and will give a clarity on Prashant Kishor.