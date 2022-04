eluru fire accident: పోరస్ ఫ్యాక్టరీవద్ద స్థానికుల ఆందోళన; తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన కలెక్టర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏలూరు జిల్లాలోని అక్కిరెడ్డిగూడెం రసాయన పరిశ్రమలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదంలో ఆరుగురు మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు ఘటనా స్థలంలోనే సజీవదహనం కాగా, మరొకరు ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు. మరో 13 మందికి తీవ్రగాయాలు కాగా పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.

English summary

Eluru Collector Prasanna Venkatesh, who went to inspect the accident site at the Porus factory in the wake of locals' concern, announced the temporary closure of the chemical factory.