'వెల్లంపల్లి'కి వెచ్చగా.. 'సామినేని' సెగ?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది. ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావుకు విజయావకాశాలున్నాయా? లేదా? అనే చర్చ పార్టీలో నడుస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ గ్రూపు రాజకీయాలతోపాటు జనసేన ఓట్లు చీల్చడంతో ఏడువేల మెజారిటీతో వెల్లంపల్లి నెగ్గి మంత్రి అయ్యారు.

English summary

Politics in Vijayawada West Constituency is in the thick of things.Does ex-minister Vellampalli Srinivasa Rao, who is representing here, have any chances of winning?