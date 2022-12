విశాఖకు అరుదైన గౌరవం - ఢిల్లీని కాదని తొలిసారి ! రాష్ట్రపతే తరలివచ్చి మరీ.. !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల్లో భాగంగా కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా ప్రతిపాదిస్తున్న విశాఖ నగరానికి మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. తాజాగా ప్రధాని మోడీ పర్యటనలో విశాఖకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పి వెళ్లారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఓ ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్ నిర్వహణకు విశాఖ వేదిక కాబోతోంది. అదీ దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారి రాజధాని ఢిల్లీలో జరగాల్సిన ఈ ఈవెంట్ ను విశాఖలో నిర్వహించబోతుండటం విశేషం.

English summary

president draupadi murmu to attend navy day celebrations in vizag tommorow as it is to be celebrating out of national capital delhi for the first time.