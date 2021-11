నేను విన్నాను -నేను ఉన్నాను : జగన్ పాదయాత్రకు నాలుగేళ్లు - సీఎం పీఠానికి తొలి అడుగు అక్కడే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైఎస్ జగన్. 2019 ఎన్నికల్లో అనూహ్య విజయం. 151 అసెంబ్లీ సీట్లు..22 లోక్ సభ సీట్లు సాధించి చరిత్ర క్రియేట్ చేసిన జగన్ కు ఆ అపూర్వ విజయం దక్కటం వెనుక ఎంతో కష్టం దాగి ఉంది. అందులో ప్రధానంగా అధికారానికి దగ్గర చేసింది ఆయన పాదయాత్ర. తన తండ్రి సమాధి దగ్గర సరిగ్గా నాలుగేళ్ల క్రితం వేసిన తొలి అడుగు అధికార పీఠం పైన కూర్చోబెట్టే వరకూ సాగింది. ఇడుపులపాయలో వైఎస్సార్‌ సమాధివద్ద 2017 నవంబర్‌ 6న పాదయాత్ర ప్రారంభమైంది. 134 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, 231 మండలాలు, 2,516 గ్రామాల మీదుగా పాదయాత్ర నిర్వహించారు.

English summary

Its been four years that Jagan had completed his Padayatra and this had given him the power.