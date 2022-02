కుట్రకోటగా కరకట్ట నివాసం; వివేకా హత్యకేసులో సీబీఐ లీకులపై అనుమానం: గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతూ టిడిపి నేతలు దిగజారి పోతున్నారని వైసీపీ మంత్రులు, నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి మృతిపై కూడా టిడిపి నేతలు అనుమానం వ్యక్తం చేయడం పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. తాజాగా చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై, చంద్రబాబు పై ధ్వజమెత్తారు.

