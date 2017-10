ఎవరికీ తెలియదు, పవనే చెప్పారు: గంటా, తప్పుగా అర్థం చేసుకొని: 175 సీట్లపై జనసేన

Andhra Pradesh

Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

Pawan Kalyan targeted By This Politician పవన్ కళ్యాణ్‌ను దెబ్బతీసేందుకు వ్యూహం | Oneindia Telugu

English summary

Andhra Pradesh minister Ganta Srinivas Rao on Monday responded on Jana Sena tweet on contesting in elections.