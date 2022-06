పెళ్ళయిన కొద్దిసేపటికే వరుడు మృతి.. వధువుకు షాక్.. ఏపీలోని నంద్యాలలో విషాదం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్యాల జిల్లాలో దారుణ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎన్నో ఆశలతో, నచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని, కనీసం భార్యతో మనసారా మాట్లాడక ముందే, కాళ్ల పారాణి ఆరకముందే వరుడు మృతి చెందిన ఘటన, వధూవరుల కుటుంబాలలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

పెళ్ళయి 15రోజులైనా కాకముందే రోడ్డు ప్రమాదంలో వరుడు మృతి; విషాదంలో వధువు!!

English summary

The bride is shocked by the incident in which the groom is killed in a road accident shortly after the wedding. The families of the bride and groom are in mourning over the tragic incident that took place in Nandyal in AP.