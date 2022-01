తెలంగాణా ఇంత పీఆర్సి ఇచ్చిందా? వాళ్ళ ట్రాప్ లో పడొద్దు: చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పిఆర్సి విషయంలో రగడ కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు పిఆర్సి పై ప్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసిన జీవోలను వెనక్కి తీసుకోవాలని, హెచ్ఆర్ఏ ను తగ్గించటం ఏమాత్రం సమంజసం కాదని ఆందోళన బాట పట్టారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అర్ధరాత్రి ప్రకటించిన పిఆర్సికి వ్యతిరేకంగా ఉపాధ్యాయులు కలెక్టరేట్ లను ముట్టడించారు. ఇక ఈ ముట్టడి కార్యక్రమం ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులను, ఉపాధ్యాయులను అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలిస్తున్నారు. మరి కొందరు ముఖ్య నాయకులను గృహనిర్బంధం చేశారు. ఇక తాజాగా పిఆర్సి రగడ పై ఏపీ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి స్పందించారు.

ఏపీలో ఆగని పీఆర్సీ రగడ: ఉద్యోగుల నిరసనలు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలతో జగన్ సర్కార్ కు తలనొప్పి

English summary

AP government chief whip Gadikota Srikanth Reddy said employees should reconsider the PRC issue in the AP. How much PRC did the neighboring state of Telangana give? He asked employees did not fall into their trap.