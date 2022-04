వైసీపీ జాబ్ మేళాకు విశేషస్పందన; చంద్రబాబు, లోకేష్ లపై ఘాటుగా సాయిరెడ్డి విమర్శలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువత కోసం, పార్టీ కార్యకర్తల కోసం జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. శనివారం నాడు తిరుపతిలోని ఎస్వీ యూనివర్సిటీ వేదికగా మొదలైన జాబ్ మేళాకు నిరుద్యోగులు పోటెత్తారు. వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ జాబ్ మేళా లో శనివారం నాడు ఏకంగా 147 కంపెనీలు పాల్గొన్నాయి.

నత్తి పకోడికి ఒక ఉద్యోగం రిజర్వ్ చెయ్యి జూమాంజి; జగన్, సాయిరెడ్డిపై అయ్యన్నపాత్రుడు వ్యంగ్యం

YSRCP MP Vijaya Saireddy said Huge response to YSRCP Job mela. VijayaSai reddy sharply criticizes Chandrababu and Lokesh that TDP leaders were scared of job melas. MP said job fairs would also be organized in Kuppam.