అలా ఐతే జగన్ ఓడిపోవడం ఖాయం.! రోజా చెప్పిన లాజిక్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్: ఒక్కోసారి రాజకీయాలు చిత్రంగా పరిణమిస్తుంటాయి. రాజకీయ నేతలు మాట్టాడే మాటలు కూడా అంతకు మించి విచిత్రంగా మారుతుంటాయి. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న రాజకీయ నేతలకన్నా అధికారంలో ఉన్న నాయకులు మాటలను కాస్త తేలిగ్గా వదిలేస్తుంటారు. అధికారంలో ఉన్నామనే ధీమా, తర్వాత ఎన్నికల్లో తామే గెలుస్తామనే భరోసా, వర్తమానంలో ఆదిపత్యంలో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రభావంతో కాస్త విచక్షణ కోల్పోయి డైలాగ్స్ వదిలేస్తూ ఉంటారు అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు. చంద్రబాబు ఎక్కెక్కి ఏడ్చిన తర్వాత నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా దాదాపు అదే కోణంలో ఉన్నట్టు చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Nagari MLA Roja's response to Chandrababu, who cried after leaving the House as a senior politician, was upset over the developments in the Legislative Assembly and signaled that the party would lose.