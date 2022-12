మూడేళ్లుగా ఇంట్లోనే తల్లీకూతుళ్లు.. చివరికి ఏం జరిగిందంటే..

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

కరోనా భయంతో ముడేళ్లు తల్లీకూతుళ్లు బయటకు రాకుండా ఉన్న ఘటన్ కాకినాడ జిల్లా కాజులూరు మండలం కుయ్యేరులో చోటుచేసుకుంది. వీకి మానసిక సమస్యలున్నాయి. వీరు మొదటి నుంచి ఇంటి వద్దే ఉంటున్నారు. కరోనా వచ్చిన తర్వాత తల్లీకూతుళ్లు మరింత భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా పూర్తిగా ఇంటికే పరిమితమైపోయారు. వారే ఆహారం తయారు చేసుకుని.. లోపల ఇంటిలోపలే ఎవరికీ కనపడకుండా ఉండిపోయారు. బయటకు వచ్చేవారు కాదు.

English summary

The incident took place in Kuiyeru, Kazulur mandal of Kakinada district, where children, mothers and daughters were not allowed to go out due to the fear of corona virus. They have mental problems.