కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచితే సహించేది లేదు.!తగ్గించే వరకూ పోరాటం తప్పదన్న పవన్ కళ్యాణ్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : వైసీపి ప్రభుత్వానికి పవర్ ఛార్జీలు పెంచే పవర్ ఎవరిచ్చారని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికే పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలతో జనాలు బెంబేలెత్తి పోతుంటే విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచాలనుకోవడం వైశాచికత్వం అని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై పవన్ కళ్యాణ్ ధ్వజమెత్తారు. విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచి సామాన్య మద్యతరగతి ప్రజలపైన భారం మోపుతామంటే జనసేన పార్టీ చూస్తూ ఉండదని పవన్ కళ్యాణ్ వైసిపి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

English summary

Pavan Kalyan has warned the YCP government that the Janasena party will not look at raising electricity tariffs and burdening the common middle class.