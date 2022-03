పాలకొల్లులో మహిళల తాళిబొట్లతో వినూత్న నిరసన; రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగిన టీడీపీ ఆందోళనలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నాటుసారా జే బ్రాండ్ మద్యం నిషేధించాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ ఆందోళనకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. మద్యపాన నిషేధం విధించాలంటూ ఆ పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అసెంబ్లీ వేదికగా టిడిపి ఎమ్మెల్యేలు చేసిన పోరాటానికి మద్దతుగా గ్రామస్థాయి నుంచి ఆందోళనలకు టీడీపీ శ్రేణులు శ్రీకారం చుట్టారు.

జగన్ సొంతఊరు పులివెందులలోనే నాటుసారా బట్టీలు; వీడియో పోస్ట్ చేసి లోకేష్ సూటిప్రశ్న

English summary

TDP leaders Concerns continued across the state with Chandrababu's call to the party ranks to fight the cheap liquor and J brands alcohol. Innovative protest in Palakollu under the auspices of Nimmala Ramanaidu