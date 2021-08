టీడీపీలో తాజా పరిస్థితికి లోకేష్ కారణమా ? బాబు నిర్లిప్తతపై బుచ్చయ్య ఎపిసోడ్ తో ఏపీలో హాట్ టాపిక్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికారం కోల్పోయిన తరువాత తెలుగుదేశం పార్టీ గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. అధికార పార్టీతో గట్టిగా తలబడి, నిలబడలేక, టీడీపీ కీలక నాయకులపై నమోదవుతున్న కేసులతో నానా అగచాట్లు పడుతోంది. ఇక మూలిగే నక్కమీద తాటికాయ పడ్డట్టు పార్టీలో కీలక నేతలు పార్టీపై వ్యక్తం చేస్తున్న అసంతృప్తి, అలకల పర్వం వెరసి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు పెద్ద తలనొప్పిని ఫేస్ చేస్తుంది. అధినేత చంద్రబాబు పార్టీలో అంతర్గత సమస్యలను పరిష్కరించ లేక, అధికార పార్టీతో యుద్ధం చేయలేక తిప్పలు పడుతున్నారు. తాజా పరిణామాలకు లోకేష్ కూడా కారణం అన్న భావన చంద్రబాబును మరింత ఇబ్బంది పెడుతుంది.

English summary

The Telugu Desam Party is facing a tough situation after losing power in AP. Is Lokesh responsible for the latest situation in TDP? hot topic in AP with Butchaiah episode,Chandrababu is reeling with internal problems in the party.