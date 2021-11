ప్రభుత్వ సహాచర్యలు అంతత మాత్రమే.!వరదల్లో ప్రజలు గల్లంత్తవ్వడం బాధాకరమన్న జనసేన.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలోనెలకొన్న వరద పరిస్థితులు, తుపాను బీభత్సం, ముంచెత్తుతున్న వరదలు, అతలాకుతలమవుతున్న జనజీవన విధానాలపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. అనేక జిల్లాల్లో ఉదృతంగా ప్రవహిస్తున్న వరదలు వల్ల అనేక మంది నిరాశ్నయులయ్యారని, ఎంతో మంది ప్రజలు సర్వం పోగొట్లుకున్నారని, చాలా వరకు జనాలు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నారని పవన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలపై జనసేనాని పెదవి విరిచారు. ముందుస్తు ప్రణాళికతో వ్యవహరించి ఉంటే ప్రాణనష్టాన్ని అరికట్టగలిగి ఉండే వాళ్లమని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు.

English summary

Pawan said the current waterlogging was disrupting the lives of people in Kadapa, Chittoor, Anantapur and Nellore districts and causing irreparable damage to the farmers.