"మా" స్టార్ వార్ లో మరో ట్విస్టు - పోలింగ్ పై కోర్టుకు ప్రకాశ్ రాజ్ : సాక్ష్యాలుగా సీసీ ఫుటేజ్...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

"మా" వివాదం మరింత రాజుకుంటోంది. ఇప్పల్లో తెగే అవకాశాలు కనిపించటం లేదు. ఎన్నికల వరకే ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని..ఎన్నికలు పూర్తయిన తరువాత ఎవరు గెలిచినా అందరూ కలిసి పని చేస్తారంటూ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖలతో పాటుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన వారు సైతం చెప్పారు. ఎన్నికల్లో గెలిచిన విష్ణు రేపు (శుక్రవారం) తన ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ఇండస్ట్రీలోని పెద్దలను కలిసి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇక, ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడైన వెంటనే మెగా బ్రదర్ నాగబాబు "మా" సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసారు.

English summary

It seems that Prakash Raj has decided to go to court on the MAA election and counting process.