జగన్ కేబినెట్ 2.0- కొత్త మంత్రులకు కొత్త సవాళ్లివే-ఎదుర్కొంటారా ! చేతులెత్తేస్తారా !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో పలు చర్చోపచర్చల తర్వాత ఇవాళ సీఎం జగన్ తన రెండో కేబినెట్ ను ఏర్పాటు చేశారు. తొలి కేబినెట్ లో మూడేళ్ల పాటు పనిచేసిన పలువురు మంత్రులు ఈసారి కూడా తమ స్ధానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. అలాగే పలువురు కొత్తమంత్రులు, కొత్త ముఖాలు ఈ కేబినెట్లో కనిపిస్తున్నాయి. అయితే వీరికి జగన్ కట్టబెట్టిన శాఖల్ని బట్టిచూస్తే వారు వచ్చే రెండేళ్లలో ఎదుర్కోవాల్సిన సవాళ్లు కళ్లముందు కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని వారు ఎలా ఎదుర్కొంటారనే దానిపైనే 2024 ఎన్నికల్లో వైసీపీ భవిష్యత్తు ఆధారపడనుంది. అవేంటో ఓసారి చూసేద్దాం...

English summary

there is huge challenge for ys jagan's new cabinet ministers due to elections in next two years and other reasons.