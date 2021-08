మొన్న మాన్సాస్ ట్రస్ట్ ; ఇప్పుడు ధూళిపాళ్ళ ట్రస్ట్ : జగన్ సర్కార్ ఫోకస్, ధూళిపాళ్ళ నరేంద్రకు మరో షాక్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిడిపి నేతలకు వైసీపీ సర్కార్ చెమటలు పట్టిస్తోంది. వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు నిర్వహిస్తున్న పరిశ్రమలు, సంస్థలు, వివిధ ట్రస్టులపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఎక్కడ ఏ మాత్రం నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగినా ఉక్కు పాదం మోపే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అదేవిధంగా అవినీతి అక్రమాలపై మైక్రో లెవెల్ లో పరిశీలన చేస్తోంది. దీంతో టిడిపి నేతలకు కంటిమీద కునుకు లేని పరిస్థితి నెలకొంది. టీడీపీ నేతల సంస్థలు, వ్యాపారాలపై టార్గెట్ చేస్తున్న తీరు వైసీపీ కక్ష సాధింపు చర్యలకు నిదర్శనం అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు

మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్ రగడ : రాష్ట్ర ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి మాన్సాస్ ఈవో షాకింగ్ లెటర్ ; అశోక్ గజపతి ఎఫెక్ట్ !!

English summary

As the controversy over the Mansas Trust affair continues, the Jagan government has focused on the trust affair involving another TDP leader. Focused on the dhulipalla veeraiah Chowdhary Memorial Trust. The endowment Department has issued notices to Narendra to this effect. The notice said that the nature of the Trust should be stated. in the notices that the trust should submit details of annual income, copies of details of trust assets, trust deed, managing trustee and other trusts related to the veeraiah chowdhary Memorial Trust should be provided in 10 days dead line.