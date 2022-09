అమరావతిపై జగన్ 'పద్మవ్యూహం'.. ఎన్నికల అజెండా!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాజ‌ధానిగా అమ‌రావ‌తినే కొన‌సాగించాల‌ని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత రైతులు రెండో విడ‌త పాద‌యాత్ర చేస్తున్నారు. ''అసెంబ్లీ to అర‌స‌వెల్లి'' పేరుతో సాగుతున్న యాత్ర ప్ర‌స్తుతం గోదావ‌రి జిల్లాల్లోకి ప్ర‌వేశించింది. అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ ప్ర‌భుత్వం రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మూడు రాజధానులను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం రాజధానిగా ఉన్న అమరావతిని శాసన రాజధానిగా, విశాఖపట్నాన్ని కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా, కర్నూలును న్యాయ రాజధానిగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటించారు.

English summary

Chief Minister Jagan has decided to make the issue of three capitals the main agenda for the YCP in the upcoming elections.