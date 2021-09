జనసేన కార్యకర్తలకు తాలిబన్లకు తేడా లేదు ; జగన్ మంత్రి పదవిస్తే .. భీమవరం ఎమ్మెల్యే సెన్సేషన్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

భీమవరం కేంద్రంగా అధికార వైసిపి, జనసేన నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శనాస్త్రాలు సంధించడం ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ఇటీవల భీమవరం కేంద్రంగా జనసేన నాయకులు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గ్రంధి శ్రీనివాస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేయడం వివాదంగా మారగా తాజాగా గ్రంధి శ్రీనివాస్ జనసేన కార్యకర్తలను నేతలను టార్గెట్ చేస్తూ నిప్పులు చెరిగారు. ఇదే సమయంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై కూడా గ్రంధి శ్రీనివాస్ విరుచుకుపడ్డారు. ఇదే సమయంలో ఆయన తన మనసులో మాట కూడా చెప్పారు.

భీమవరంలో వైసీపీ వర్సెస్ జనసేన ; ఎమ్మెల్యే గ్రంధి శ్రీనివాస్ పై ఫ్లెక్సీ రగడ .. అసలేం జరిగిందంటే !!

English summary

YCP MLA Grandhi Srinivas targets Janasena activists have been accused of behaving in a discreet manner if anyone talks about Pawan Kalyan. Janasena activists are no different from the Taliban.Grandhi srinivas said that he would work for development if he becomes a minister.