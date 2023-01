మాకు 'మర్యాద' ఇవ్వండి.. మీరు 'మర్యాద' పుచ్చుకోండి!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవలే నిర్వహించిన రణస్థలంలోని యువశక్తి సభలో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని, గౌరవప్రదంగా పొత్తులతో కలిసి పోటీచేస్తామని ప్రకటించారు. పొత్తులో భాగంగా తమకు గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలని సూచించారు. తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే గౌరవప్రదమైన స్థానాల్లో పోటీచేస్తామని, అందుకు సంబంధించి సంఖ్య 50కి పైగా ఉండాలనేది పవన్ కల్యాణ్ ఆలోచనగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan said in the recent Yuvashakti Sabha held in Ranasthalam that he will not let the anti-government vote split and will compete with alliances with respect.