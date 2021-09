బద్వేల్ బై పోల్: జనసేన పోటీపై హాట్ డిబేట్ ; పార్టీ నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక భేటీపై చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కడప జిల్లా బద్వేలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నికకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో బద్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు మరోమారు ఉప ఎన్నికల బరిలో అమీతుమీ తేల్చుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈసారి బద్వేలు నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో జనసేన పార్టీ బరిలోకి దిగుతుందని రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

In AP there is a discussion that the Janasena party will contest in the Badvel constituency by-election this time. Pawan Kalyan will decide about contesting in badvel in the Kadapa district leaders' meet. there is a chance for Jana Sena to contest this time.