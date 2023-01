'ప్రజారాజ్యం'లో చేయలేనివి 'జనసేన'లో చేయబోతున్న పవన్ కల్యాణ్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అన్న చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించినప్పుడు జరిగిన పరిణామాలు, ఎన్నికల్లో పోటీకి అనుసరించిన నియమాలు తదితరాలను జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు. ప్రజారాజ్యం సమయంలో తమతోపాటు వెంట నడిచినవారికంటే అప్పటికప్పుడు సీటుకోసం పార్టీలో చేరినవారికి టికెట్లు ఇచ్చారు. చిరంజీవి అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు ఆ ఎన్నికల్లో ప్రాతినిధ్యం దక్కలేదు. 2009 ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన ప్రజారాజ్యం 18 సీట్లు సాధించింది.

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan is taking into consideration the developments that happened when Anna Chiranjeevi founded the Praja Rajyam Party, the rules followed for contesting elections, etc.