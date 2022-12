కందుకూరు విషాదం: మృతదేహాలకు సాయంత్రం అంత్యక్రియలు; నారా లోకేష్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి!!

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహించిన ఇదేం కర్మ రాష్ట్రానికి సభలో తీరని విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఇక కందుకూరు చంద్రబాబు సభలో చోటు చేసుకున్న తొక్కిసలాట ఎనిమిది మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.

English summary

Nara Lokesh responded to the tragedy that took place in Chandrababu meeting in Kandukuru. Losing activists like family members is unbearable. Lokesh said that will support the families of the deceased.