రాష్ట్ర రాజకీయం టీడీపీతోనే..!! దేశ రాజకీయం టీడీపీతోనే..!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్న స‌మ‌యంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి తెల‌గాణ‌లోనే కార్య‌క‌ర్త‌ల బ‌లం ఎక్కువ‌. విభ‌జ‌న త‌ర్వాత ఏపీలో టీడీపీ అధికారంలోకి రాగ‌లిగింది. వ‌రుస‌గా జ‌రిగిన రెండు ఎన్నిక‌ల్లో తెలంగాణ‌లో తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితి పాగా వేసింది. ఒక‌ప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో రాజ‌కీయ ఓన‌మాలు దిద్దిన కేసీఆర్ స్వ‌రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ బ‌లాన్ని త‌న టీఆర్ఎస్‌వైపు తిప్పుకొని బ‌లోపేతమ‌య్యారు. ప్ర‌స్తుతం దేశంలో ఆర్థికంగా అతి బ‌ల‌మైన పార్టీగా టీఆర్ఎస్ రూపుదిద్దుకుంది.

English summary

The party ranks feel that they have almost razed the TDP to the ground in Telangana and have turned the strength of the party's leaders and workers towards them.The leaders of that party say that they have drawn up plans to divert the strength of TDP towards BRS.