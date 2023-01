చంద్రబాబు సభలకు అనుమతివ్వొద్దు-కేసీఆర్ గొప్పోడే కానీ బీఆర్ఎస్ ! కొడాలి నాని కామెంట్స్..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు సభల్లో వరుసగా తొక్కిసలాటలు చోటు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ ప్రభుత్వానికి మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని ఇవాళ కీలక సూచన చేశారు. చంద్రబాబు తీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టిన కొడాలి నాని.. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ఏపీలో కేసీఆర్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ రాజకీయంపైనా కొడాలి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో కొడాలి కామెంట్స్ చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి.

English summary

former ysrcp minister kodali nani on today slams chandrababu for his publicity craze and demand jagan govt not to give permission to his public meetings in wake of guntur stampede yesterday.