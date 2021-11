దమ్ముంటే రా .. చంద్రబాబు కొడుకువే అయితే సీఎం ఇంటి గుమ్మం తాకు చూస్తా: లోకేష్ కు కొడాలి నాని సవాల్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజాగా టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారంగా మారాయి. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని జగనన్న కాదు జగన్ దున్న అంటూ నారా లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైసీపీ శ్రేణులకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఏపీ మంత్రి శంకర్ నారాయణ లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక సీఎంని ఈవిధంగా మాట్లాడటం సమంజసమేనా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇక తాజాగా ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని నారా లోకేష్ పై తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం పైనే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తావా అంటూ నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Kodali Nani countered Lokesh's remarks on CM Jagan and expressed his anger at Lokesh. Kodali Nani challenged to touch Jagan's house entry if Lokesh has to dared if he is a real son of Chandrababu.