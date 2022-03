చంద్రబాబుకు శవరాజకీయాలు పుట్టుకతోనే; మైండ్ చెడిపోయి పిచ్చివాగుడు: కొడాలి నాని ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై ఏపీ మంత్రి కొడాలి నాని తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలు శిక్ష విధించినా చంద్రబాబుకు సిగ్గు రావడంలేదని మండిపడిన కొడాలి నాని మహిళా దినోత్సవాన్ని కూడా రాజకీయ సభలా విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు మానసికంగా దెబ్బతిన్నాడు అని, ఆయన మైండ్ చెడిపోయిందని కొడాలి నాని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

AP Minister Kodali Nani was angry that Chandrababu's Cadaver politics came from birth, his mind was corrupt and he was going insane..