రాజధాని తరలింపు- జగన్ సర్కార్ కు లాస్ట్ ఛాన్స్ ? ఫెయిలైతే మళ్లీ గెలవాల్సిందే !

ఏపీలో మూడు రాజధానుల ప్రక్రియలో భాగంగా రాజధానిని అమరావతి నుంచి విశాఖకు తరలించేందుకు సీఎం జగన్ కు ఈ ఏప్రిల్ డెడ్ లైన్ గా కనిపిస్తోంది. ఇందులో విఫలమైతే మరోసారి గెలవాల్సిందే.

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అమరావతి స్ధానంలో తెరపైకి తెచ్చిన మూడు రాజధానుల్ని అమల్లోకి తీసుకురావడంలో మాత్రం విఫలవుతూనే ఉంది. ప్రతీ ఏడాది ఈసారి విశాఖకు రాజధాని అంటూ మూడేళ్లుగా ఊదరగొడుతున్నా.. క్షేత్రస్ధాయిలో మాత్రం ఒక్క ఆఫీసు కూడా తరలించే పరిస్ధితి లేకుండా పోయింది. దీనికి కారణం హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలే. అయితే ఈ ఏడాది కూడా రాజధాని తరలింపులో విఫలమైతే మాత్రం వైసీపీ సర్కార్ మరోసారి గెలవక తప్పని పరిస్ధితి ఎదురుకాబోతోంది.

English summary

ys jagan led ap govt has last chance for capital shifting in this april and if not done ysrcp need to come in power again in assembly elections next year.