జగన్ రెడ్డి భయం బయటపడింది.. దమ్ముంటే ఆ పని చెయ్: లోకేష్ సవాల్

ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలలో గురువారం నాడు కూడా రాష్ట్రంలో మద్యనిషేధం అమలుపై చర్చ కోసం టిడిపి సభ్యులు పట్టుపట్టడంతో రచ్చగా మారింది. టిడిపి సభ్యులు ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని చైర్మన్ తిరస్కరించారు. కల్తీ మద్యం వ్యవహారంపై అసెంబ్లీ తరహాలోనే మండలిలోనూ ఈ రోజు టిడిపి సభ్యులు చర్చకు పట్టుబట్టి ఆందోళన కొనసాగించారు. టీడీపీ సభ్యుల సస్పెన్షన్ తో తెలుగు దేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు అసెంబ్లీ ముందు నిరసన చేపట్టారు.

TDP MLCs were suspended by the chairman from the council today. Nara Lokesh, who had raised concerns along with TDP members before the assembly, challenged Jagan Reddy for debate with opposition on liquor deaths and j brand liquor.