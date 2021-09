పోలవరం నిర్వాసితులను జల సమాధి చేస్తున్న జగన్ రెడ్డి ; గాలిమాటలు చెప్పే గాలిగాడు : డోసు పెంచి లోకేష్ ధ్వజం !!

Andhra Pradesh

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ రెండవ రోజు పోలవరం ముంపు గ్రామాల పర్యటన కొనసాగిస్తున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల కోసం ఇచ్చిన నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తినేసాడు అని తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు లోకేష్. గాలి మాటలు చెప్పిన గాలిగాడు అంటూ సీఎం జగన్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. నిర్వాసితులకు న్యాయం జరగడం కోసం చివరి వరకూ పోరాటం చేస్తానని, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతానని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. జగన్ ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీలనే టార్గెట్ చేస్తూ జగన్ సర్కార్ ను ఇరకాటంలో పెడుతున్నారు.

పోల‌వ‌రం ముంపు గ్రామాల్లో నారా లోకేష్ పర్యటన , జగన్ ఇచ్చిన హామీలే ప్రధాన డిమాండ్లుగా టీడీపీ వార్ !!

TDP national general secretary Nara Lokesh is continuing his second day tour of Polavaram flood affected villages. Lokesh is alleging that CM Jaganmohan Reddy has squandered Rs 4,000 crore of the Polavaram project. lokesh made harsh remarks on CM Jagan and made it clear that he would fight till the end for justice for the polavaram victims and increase pressure on the government.