మోహన్ బాబుకు చిరంజీవి ఫోన్ - గ్యాప్..అపోహలు వారి వల్లేనంటూ : ఇద్దరి తాజా నిర్ణయం అదే...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

"మా" ఎన్నికలు ముగిసినా ఆ సమయంలో తలెత్తిన విభేదాలు మాత్రం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. "మా" వివాదాల నేపథ్యంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేరుగా మోహన్ బాబుకు ఫోన్ చేసారు. ఇద్దరూ మనసు విప్పి మాట్లాడుకున్నారు. కీలక అంశాల పైన చర్చించారు. ఇద్దరు మాట్లాడకున్న విషయాన్ని "మా" నూతన అధ్యక్షుడు విష్ణు నిర్ధారించారు. "మా" ఎన్నికల్లో గెలిచిన విష్ణుతో సహా ఆయన ప్యానల్ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం సైతం పూర్తయింది. కానీ, ప్రకాశ్ రాజ్ ఎన్నికల నిర్వహణ తీరు పైన ఆగ్రహంతో ఉన్నారు.

English summary

Amid the MAA Elections issue raking up, Chiranjeevi had called Mohan babu and said that he had not supported the Prakash Raj panel.