Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

మంచు మోహ‌న్‌బాబు కుటుంబం నుంచి ఒక‌రు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రాబోతున్నారంటూ కొద్దిరోజులుగా వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. వాటికి బ‌లం చేకూరుస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనె ప్ర‌కాశ‌రావు చేసిన వ్యాఖ్య‌లు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల‌తోపాటు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌లో చ‌ర్చ‌నీయాంశంగా మారాయి.

According to what Prakash Rao said recently, he has decided to ride a bicycle.Ummadi said that all arrangements are being made to contest the upcoming elections from Chandragiri constituency in Chittoor district.