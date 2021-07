మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ జయంతి : జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసిన చంద్రబాబు, లోకేష్ లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీలో అధికారంలో ఉన్న వైసిపి సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. అభినవ వాగ్గేయకారుడు సంగీత సామ్రాట్ పద్మవిభూషణ్ డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ జయంతిని ప్రతి సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వేడుకగా జరపాలని గత టీడీపీ హయాంలో నిర్ణయించామని, దానిని అమలు చేశామని, కానీ జగన్ సర్కార్ ప్రస్తుతం ఆ ఆనవాయితీని కొనసాగించటం లేదంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

TDP chief Chandrababu Naidu and TDP national general secretary Nara Lokesh have targeted the ruling YCP government in the AP. Sangeetha Samrat Padma Vibhushan Dr. Mangalampally Balamuralikrishna's birth anniversary was celebrated every year by the state of Andhra Pradesh during the last TDP regime and it was implemented, but the Jagan government has been criticized on Twitter for not continuing that tradition.