MPగా వేరే పార్టీ నుంచి పోటీకి సిద్ధపడుతున్న మాజీ మంత్రి భర్త?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

మేకతోటి సుచరిత అంటే దివంగత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డికికానీ, ఆయన తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి కానీ విధేయురాలు. మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించడంతో మొదట్లో ఆమె కొంత మనస్తాపానికి గురయ్యారు. జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చినా తప్పుకున్నారు. మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించినవారిలో ఒకే ఒక దళిత వ్యక్తి కావడంతో ఆమె దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.

English summary

There are reports that Sucharita's husband Mekathoti Dayasagar, who retired as Commissioner of Income Tax, is making efforts to contest as an MP in the upcoming elections.