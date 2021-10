ఢిల్లీ వీధుల్లో చంద్రబాబు డ్రామాలు .. దిగజారుడు రాజకీయాలు: మంత్రి కన్నబాబు ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

ఏపీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబునాయుడు కేవలం తన స్వార్ధ రాజకీయాల కోసం ఢిల్లీ వీధుల్లో రాష్ట్ర ప్రజల ఖ్యాతిని తగ్గిస్తున్నారు అని ధ్వజమెత్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల దందా విచ్చలవిడిగా కొనసాగుతున్నట్టు ఆయన ఢిల్లీ వీధుల్లో చెబుతున్నారని మండిపడిన కన్నబాబు దేశం మొత్తం ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు చూస్తుంటే, ఏపీ ప్రతిష్టను దిగజార్చడం కోసం చంద్రబాబు కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం వల్ల ఇతర రాష్ట్రాలు ఏమి అనుకుంటాయి? అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

లోకేష్ బాబును బోసడీకే నాన్నా అంటారా? ఢిల్లీ వెళ్లి రాష్ట్రపతిని అలా పిలుస్తారా? మంత్రి కన్నబాబు వ్యంగ్యం

Minister Kannababu fires on the conspiracies of chandrababu. While the entire country is looking towards Andhra Pradesh today, Chandrababu is conspiring to tarnish the image of the AP with doing dramas in Delhi.