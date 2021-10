చంద్రబాబు, లోకేష్ డైరెక్షన్ లో సీజన్ కో అవతారం; టీడీపీ బాధ అందుకే .. మంత్రి కన్నబాబు కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. తాజాగా టీడీపీ నేతలు వైసీపీ హయాంలో రైతులు సంతోషంగా లేరని, రోజుకో రైతు రోడ్డు ఎక్కుతున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుంటే టీడీపీ నేతల వ్యాఖ్యలకు రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు టిడిపి నేతలపై ధ్వజమెత్తారు. టిడిపి నేతలు రైతుల పక్షాన మాట్లాడుతున్నామని చెప్పుకుంటూ అన్నీ అవాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

English summary

Minister Kannababu said that TDP leaders are said to be crying if farmers in the state are happy. Minister Kannababu said that those who cultivate cannabis are suffering and the farmers are doing well.