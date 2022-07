వరదలపై చంద్రబాబు బురద రాజకీయాలు; వారడిగితే పడవప్రమాదంపై విచారణ: మంత్రి తానేటి వనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎగువ నుండి వస్తున్న వరద ప్రభావంతో కోనసీమ ప్రాంతంలోని అనేక గ్రామాలు నీట మునిగాయి. జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తుండగా నిన్న అపశృతి చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. గోదావరి వరద బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్లిన చంద్రబాబు పడవ బోల్తా కొట్టడంతో టిడిపి నేతలు గోదావరి నది నీళ్లల్లో పడిపోయారు. అయితే ప్రమాదం ఒడ్డుకు అత్యంత సమీపంలోనే జరగడంతో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అయితే అప్పటికే చంద్రబాబు మరొక బోటులోకి మారడంతో ఆయనకు తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. చంద్రబాబు సురక్షితంగా ఉండటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

వరద నష్టపరిహారం 25వేలు; టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖాతానుండి ఇవ్వాలి: వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్

English summary

Minister Taneti Vanitha said that Chandrababu is doing mud politics in the name of flood, there is no conspiracy in the boat accident and if TDP leaders ask, they will investigate the boat accident.