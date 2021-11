భువనేశ్వరి తమకు సోదరి వంటిది: మంత్రి బాలినేని; సీఎం కాడనే చంద్రబాబు హైడ్రామా: మంత్రి అనిల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడుకు అసెంబ్లీలో జరిగిన అవమానం, ఆ తర్వాత ఆయన కన్నీటి ఎపిసోడ్ రాజకీయ దుమారం రేపింది. 40 ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్రలో ఎప్పుడూ చంద్రబాబు కన్నీరు పెట్టుకుంది లేదని, చంద్రబాబు సతీమణి పై వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నారు. ఎప్పుడూ రాజకీయాల విషయంలో మాట్లాడని నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో సహా సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు ఏపీ రాజకీయాలపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

మాధవరెడ్డి పేరెత్తగానే పెడబొబ్బలు పెడుతున్నావ్; ఆస్కార్ లెవల్ యాక్షన్: రివెంజ్ తీర్చుకున్న వల్లభనేని వంశీ

English summary

Minister Balineni srinivas reddy said that Bhuvaneshwari was like a sister to them and that Jagan would not tolerate women humilation. Minister Anil Kumar Yadav said that Chandrababu did high drama and sprinkled mud on the family.