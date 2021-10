28న ఏపీ కేబినెట్ భేటీ- ప్రస్తుత మంత్రులకు చివరి సమావేశమా..!!? ప్రోగ్రస్ రిపోర్టులు - మిషన్ 2024..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో వేడి పుట్టిస్తున్న రాజకీయాల నడుమ ఈ నెల 28న ఏపీ కేబినెట్ కీలక సమావేశం జరగనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న కేబినెట్ ప్రక్షాళన దిశగా అడుగులు పడుతున్న సమయంలో ఈ సమావేశం లో కీలక నిర్ణయాలు జగన్ ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడున్న మంత్రులకు ఇదే చివరి కేబినెట్ సమావేశమనే చర్చ పార్టీలో మొదలైంది. 2019 ఎన్నికల్లో గెలిచిన తరువాత ముఖ్యమంత్రి జగన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం 2019 జూన్ 8న కేబినెట్ ప్రమాణ స్వీకారం జరిగింది. అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆ కేబినెట్ లోని మంత్రులు రెండున్నారేళ్లు మాత్రమే మంత్రులుగా ఉంటారని.. 90 శాతం వరకు మార్పులు జరుగుతాయని స్పష్టం చేసారు.

English summary

AP Cabinet to commence on 28th of this month. News is making rounds that this might be the last cabinet for the current ministers.