తుప్పును, పప్పును కుప్పంలో ప్రజలు తరిమి కొడతారు; లోకేష్ ఆరిపోయే దీపం: తూర్పారబట్టిన ఎమ్మెల్యే రోజా

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్, నగర పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం కొనసాగుతున్న సమయంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. జగన్ సర్కార్ పై టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై వైసీపీ నేతలు ఓ రేంజ్ లో రివర్స్ ఎటాక్ చేస్తున్నారు. తాజాగా లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడిన రోజా లోకేష్ ఆరిపోయే దీపం అని, చంద్రబాబు లోకేష్ మాటలు చూస్తుంటే ఆరిపోయే దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ అన్న విషయం గుర్తుకు వస్తోందని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

MLA Roja made shocking comments on Chandrababu and Lokesh. MLA Roja said Kuppam people would not vote for tdp in the elections. Roja fires on lokesh comments in kuppam election campaign.