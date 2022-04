కరకట్ట కొంపలో నిద్ర కరువైంది; చిట్టినాయుడికి చిప్ కరెప్ట్ అయ్యింది: విజయసాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టిడిపి అధినేత చంద్రబాబును, లోకేష్ ను, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా విరుచుకుపడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చంద్రబాబును ఉద్దేశించి ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేసిన విజయసాయిరెడ్డి తనదైన శైలిలో తండ్రి కొడుకులకు సెటైర్లు వేశారు.

ఫూల్స్ దగ్గరే ఫూల్ అయ్యేలా ఉన్న లోకేష్; వీడియో పోస్ట్ చేసిమరీ సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

English summary

Vijayasai Reddy satirized Chandrababu remarks that Jagan was turning the AP into Sri Lanka, on the latest formation of new districts. sai reddy also satirised the chandrababu politics of alliances